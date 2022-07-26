Погба получил травму мениска

Французский полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Поль Погба получил травму латерального мениска. Об этом во вторник сообщает пресс-служба клуба.

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Сообщается, что игрок в ближайшее время пройдет обследование у ортопеда. Погба не отправится с командой в Даллас для участия в тренировочных матчах.

Погба 29 лет, он перешел в "Ювентус" 11 июля на правах свободного агента. Ранее он выступал за клуб из Турина с 2012 по 2016 год. В составе итальянской команды француз четыре раза выиграл чемпионат страны, по два раза стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.