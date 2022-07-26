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1 час назад

Футболист "Ювентуса" Погба получил травму мениска

ТАССиещё 2

Французский полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Поль Погба получил травму латерального мениска. Об этом во вторник сообщает пресс-служба клуба.

Погба получил травму мениска
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

Сообщается, что игрок в ближайшее время пройдет обследование у ортопеда. Погба не отправится с командой в Даллас для участия в тренировочных матчах.

Погба 29 лет, он перешел в "Ювентус" 11 июля на правах свободного агента. Ранее он выступал за клуб из Турина с 2012 по 2016 год. В составе итальянской команды француз четыре раза выиграл чемпионат страны, по два раза стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

Прошлый сезон Погба провел в английском "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2016 года, его переход обошелся клубу в €105 млн и стал самым дорогим трансфером в истории на тот момент. За "Манчестер Юнайтед" француз сыграл в 232 матчах в различных турнирах, забив в них 39 голов и сделав 51 результативную передачу. Вместе с командой полузащитник выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. Вместе с национальной командой Франции футболист стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы (2016), победителем Лиги наций (2021).

Футбол,Поль Погба,Манчестер Юнайтед,
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