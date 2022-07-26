Игрок "Зенита" рассказал, как отказался от алкоголя

«Мой дядя был близок к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, но не стал им из-за регулярных нарушений спортивного режима. И моя мама твердила: если я хочу чего-то добиться, то единственный путь — придерживаться строгих правил. Сейчас я чувствую себя комфортно, мне совершенно не хочется пробовать спиртное», — сказал Кассьерра.