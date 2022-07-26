Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

"Спартак" опустился со второго на третье место в таблице РПЛ после внесенных поправок

Газета.Ruиещё 3

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала обновленную таблицу после двух проведенных туров нынешнего сезона.

«Спартак» опустился на третье место в таблице РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Московский «Спартак опустился на одну строчку — со второй на третью. Вторую позицию теперь занимает столичное «Динамо», которое имеет равное количество очков с «Зенитом», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом», но обладает лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Лидером чемпионата является московское ЦСКА.

Напомним, «Спартак» в матче второго тура РПЛ победил «Краснодар» со счетом 4:1. У москвичей мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля. «Краснодар» на день раньше сыграет в Сочи с одноименной командой.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков с уверенностью заявил, что вернется в «Спартак».

Футбол,Сергей Бородин,Виктор Мозес,Роман Зобнин,Александр Черников,Денис Глушаков,Динамо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители