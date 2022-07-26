«Динамо» подписало центрального защитника

22-летний парагвайский защитник Роберто Фернандес официально стал футболистом московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК «ДИНАМО» ФК «ДИНАМО»

Контракт подписан до 2027 года. Ранее центральный защитник выступал за парагвайский клуб «Гуарани» из Асунсьона. В прошлом сезоне Фернандес принял участие в 20 матчах и и забил один гол. Футболист играл за молодёжные сборные Парагвая разных возрастов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1,3 млн.

После двух туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» набрало четыре очка, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1) и победив московское «Торпедо» (4:0). В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место в Премьер-Лиге и стали финалистами Кубка России.