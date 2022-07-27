В "Баварии" заявили, что Роналду не вписывается в философию команды

Гендиректор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан рассказал, что клуб отказался от трансфера Криштиану Роналду из-за того, что футболист не вписывается в философию клуба. "Лично я считаю Криштиану Роналду одним из величайших футболистов, когда-либо живших на планете.

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Но мы пришли к выводу, что он не вписывается в нашу философию", - передает слова Кана Bayern & Germany в соцсетях.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский "Спортинг", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".