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41 минуту назад

Федун покинет пост председателя совета директоров «Спартака»

Елена Прошина

Нынешний владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун покинет свой пост. Управлением клубом займётся компания «Лукойл». Освободившееся кресло Федуна может занять первый вице-президент компании Александр Матыцын. Об этом сообщает Telegram-канал «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

Федун покинет пост председателя совета директоров «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Леонид Федун стал владельцем футбольного клуба «Спартак» в 2004 году. В марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена, после чего Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл».

Напомним, что ранее в Москве прошла церемония прощания с футболистом и бывшим тренером сборной России Георгием Ярцевым. Траурное мероприятие прошло в академии московского «Спартака». Футболисты красно-белых были в числе первых, кто пришел почтить память бывшего наставника российской сборной. Георгий Ярцев ушел из жизни 15 июля. Ему было 74 года.

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