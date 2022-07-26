Федун покинет пост председателя совета директоров «Спартака»

Нынешний владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун покинет свой пост. Управлением клубом займётся компания «Лукойл». Освободившееся кресло Федуна может занять первый вице-президент компании Александр Матыцын. Об этом сообщает Telegram-канал «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

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Леонид Федун стал владельцем футбольного клуба «Спартак» в 2004 году. В марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена, после чего Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл».