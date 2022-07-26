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1 час назад

Фернандес отказался приостанавливать контракт с ЦСКА

Газета.Ru

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отказался приостанавливать контракт с российским клубом, несмотря на разрешение Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Globo Esporte.

Фернандес отказался приостанавливать контракт с ЦСКА
Фото: TwitterTwitter

Как утверждает источник, бразильский «Сантос» находился на продвинутой стадии переговоров с Фернандесом. Однако, бывший игрок сборной России был не настроен приостанавливать контракт с российским клубом. Это привело к тому, что переговоры закончились.

Марио выступал за российский клуб с 2012 года, а с 2017 года регулярно играл за сборную России.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в этом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Клуб пошел на встречу старожиле команды и не стал препятствовать его отъезду.

Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио родится ребенок. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

Ранее колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что у него была возможность приостановить контракт.

Футбол,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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