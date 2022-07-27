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2 часа назад

"Барселона" сыграла вничью с "Ювентусом" в товарищеском матче

Газета.Ruиещё 4

Каталонская "Барселона" сыграла вничью с туринским "Ювентусом" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе синих-гранатовых дубль оформил Усман Дембеле. За туринцев два мяча забил Мойзе Кин.

"Барселона" сыграла вничью с "Ювентусом" в товарищеском матче
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В прошлом сезоне чемпионата Испании "Барселона" заняла второе место, набрав 73 очка. В первом туре Ла Лиги сине-гранатовые сыграют против "Райо Вальекано". Матч пройдет 14 августа. Туринский "Ювентус" в серии А занял четвертое место, набрав 70 очков. В первом туре чемпионата Италии "Юве" сыграет с "Сассуоло". Игра пройдет 16 августа.

Футбол. Товарищеский матч."Барселона" - "Ювентус" - 2:2Голы: 1:0 - Дембеле, 34; 1:1 - Кин, 39; 2:1 - Дембеле, 40; 2:2 - Кин, 52. Ранее нидерландский защитник Маттейс Де Лигт перешел из "Ювентуса" в "Баварию". Соглашение рассчитано на пять сезонов. В СМИ сообщают, что сумма трансфера составила €80 млн. Де Лиги является воспитанником "Аякса". Защитник перешел из нидерландского клуба в "Ювентус" в 2019 году.

Футбол,Усман Дембеле,
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