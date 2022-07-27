"Барселона" сыграла вничью с "Ювентусом" в товарищеском матче

Каталонская "Барселона" сыграла вничью с туринским "Ювентусом" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе синих-гранатовых дубль оформил Усман Дембеле. За туринцев два мяча забил Мойзе Кин.

В прошлом сезоне чемпионата Испании "Барселона" заняла второе место, набрав 73 очка. В первом туре Ла Лиги сине-гранатовые сыграют против "Райо Вальекано". Матч пройдет 14 августа. Туринский "Ювентус" в серии А занял четвертое место, набрав 70 очков. В первом туре чемпионата Италии "Юве" сыграет с "Сассуоло". Игра пройдет 16 августа.