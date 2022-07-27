Дибала побил рекорд Роналду по продаже футболок

Аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала побил рекорд по продаже футболок со своим именем в первый день после перехода в клуб чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Фото: asroma.com asroma.com

По информации издания, прошлым рекордсменом был португальский нападающий Криштиану Роналду. Он установил рекорд в день прибытия в «Ювентус».

Сообщалось, что в первый день приезда Роналду было продано 500 тыс. футболок. Майки Дибалы же продали в первый день трансфера сразу в количестве 530 тыс.