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30 минут назад

Дибала побил рекорд по продаже футболок в первый день после перехода в клуб Серии А

Чемпионат.com

Аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала побил рекорд по продаже футболок со своим именем в первый день после перехода в клуб чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Дибала побил рекорд Роналду по продаже футболок
Фото: asroma.comasroma.com

По информации издания, прошлым рекордсменом был португальский нападающий Криштиану Роналду. Он установил рекорд в день прибытия в «Ювентус».

Сообщалось, что в первый день приезда Роналду было продано 500 тыс. футболок. Майки Дибалы же продали в первый день трансфера сразу в количестве 530 тыс.

Напомним, Пауло Дибала перешёл в римский клуб на правах свободного агента. Он подписал трёхлетний контракт. Ранее аргентинец был игроком «Ювентуса», за которой провёл 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач.

Футбол,Криштиану Роналду,
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