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20 минут назад

Агент Роналду попросил «МЮ» отпустить футболиста в другой клуб на правах аренды — СМИ

Матч ТВ

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, провел переговоры с руководством команды и попросил отпустить игрока в аренду, сообщает COPE.

Агент Роналду попросил «МЮ» отпустить футболиста в аренду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мендеш хочет, чтобы контракт с португальским нападающим в «МЮ» продлили, а потом отпустили Роналду в другой клуб на правах аренды.

Контракт Роналду с «МЮ» действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

37-летний форвард записал на свой счет 24 гола и 3 результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах в сезоне-2021/22.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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