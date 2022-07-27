Агент Роналду попросил «МЮ» отпустить футболиста в аренду

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, провел переговоры с руководством команды и попросил отпустить игрока в аренду, сообщает COPE.

Мендеш хочет, чтобы контракт с португальским нападающим в «МЮ» продлили, а потом отпустили Роналду в другой клуб на правах аренды.

Контракт Роналду с «МЮ» действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.