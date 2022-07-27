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1 час назад

РФС добился удвоения квоты для российских пишущих и фотожурналистов на ЧМ-2022

Матч ТВиещё 1

Российский футбольный союз (РФС) добился увеличения квоты для российских журналистов на чемпионате мира по футболу-2022, сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в Telegram-канале.

РФС добился удвоения квоты для российских журналистов на ЧМ-2022
Фото: FIFAFIFA

Изначально в ФИФА решили, что для России будет достаточно 10 аккредитаций для пишущих журналистов и 5 для фотокорреспондентов. Но РФС удалось увеличить эту квоту вдвое.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

15 июля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию РФС на решения Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций отстранить сборную России от участия в стыковых матчах к чемпионату мира-2022.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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