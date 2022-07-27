Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
17 минут назад

В Wildberries сообщили, что будут поставлять «Спартаку» форму от Nike

Чемпионат.comиещё 2

В Wildberries рассказали, что с сезона-2023/2024 они будут поставлять московскому «Спартаку» форму от Nike.

В Wildberries раскрыли детали сделки со "Спартаком"
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Мы будем поставщиком формы Nike для «Спартака», — заявили в пресс-службе Wildberries корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» и онлайн-платформа Wildberries заключили соглашение о сотрудничестве. Начиная с сезона-2023/2024 новый технический партнёр клуба будет поставлять экипировку всем командам. Соглашение рассчитано на три года.

23 июля в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 сошлись «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу в матче – 4:1.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/football/news-4768321-v-wildberries-soobschili-chto-budut-postavlyat-spartaku-formu-ot-nike.html?utm_source=copypaste

Футбол,Микеле Антонов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители