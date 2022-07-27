В Wildberries раскрыли детали сделки со "Спартаком"

В Wildberries рассказали, что с сезона-2023/2024 они будут поставлять московскому «Спартаку» форму от Nike.
«Мы будем поставщиком формы Nike для «Спартака», — заявили в пресс-службе Wildberries корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» и онлайн-платформа Wildberries заключили соглашение о сотрудничестве. Начиная с сезона-2023/2024 новый технический партнёр клуба будет поставлять экипировку всем командам. Соглашение рассчитано на три года.
23 июля в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 сошлись «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу в матче – 4:1.
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https://www.championat.com/football/news-4768321-v-wildberries-soobschili-chto-budut-postavlyat-spartaku-formu-ot-nike.html?utm_source=copypaste