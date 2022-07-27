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23 минуты назад

Полузащитник Мозес может покинуть "Спартак" по требованию жены

Газета.Ru

Спортивный журналист Нобель Арустамян на своем YouTube-канале заявил, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть московский клуб.

Из «Спартака» может уйти полузащитник
Фото: TwitterTwitter

«Агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. Пока переговоры ничем конкретным не завершились и игрок вернулся в расположение «Спартака», но его супруга настаивает на отъезде из России, так что трансфер еще может случиться», — сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мозес принял участие в двух матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Всего на счету полузащитника 46 матчей в РПЛ, в которых ему удалось забить восемь голов и отдать три голевых паса. До этого Мозес выступал в итальянском «Интере», турецком «Фенербахче», лондонском «Челси», «Ливерпуле» «Вест Хэме» и ряде других клубов.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что на решение футболиста московского «Динамо» Гильермо Варелы покинуть России могла повлиять его девушка.

Футбол,Виктор Мозес,Динамо,Спартак,
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