Из «Спартака» может уйти полузащитник

«Агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. Пока переговоры ничем конкретным не завершились и игрок вернулся в расположение «Спартака», но его супруга настаивает на отъезде из России, так что трансфер еще может случиться», — сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мозес принял участие в двух матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Всего на счету полузащитника 46 матчей в РПЛ, в которых ему удалось забить восемь голов и отдать три голевых паса. До этого Мозес выступал в итальянском «Интере», турецком «Фенербахче», лондонском «Челси», «Ливерпуле» «Вест Хэме» и ряде других клубов.