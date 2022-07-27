Экс-вратарь "Зенита" пожаловался главе "Газпрома" на невыплату премиальных

«Я выходил на поле в обеих играх и внес вклад в победы над принципиальными соперниками. На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением. Закрывать долги передо мной «Зенит» отказался. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. С уверенностью могу сказать, что этот спор и стал причиной для невыплаты мне премиальных», — цитирует Лунева «РБ-Спорт».