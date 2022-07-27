Экс-вратарь "Зенита" пожаловался главе "Газпрома" на невыплату премиальных

Экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев публично пожаловался председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру на невыплату премиальных петербургским клубом в сезоне-2020/21.
По словам 30–летнего вратаря гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев гарантировал игрокам команды выплаты за победные матчи со «Спартаком» (3:1) и «Локомотивом» (6:1) в сезоне-2020/21.
«Я выходил на поле в обеих играх и внес вклад в победы над принципиальными соперниками. На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением. Закрывать долги передо мной «Зенит» отказался. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. С уверенностью могу сказать, что этот спор и стал причиной для невыплаты мне премиальных», — цитирует Лунева «РБ-Спорт».
Футболист попросил Миллера взять ситуацию под свой контроль и урегулировать ее. В июле 2021 года Лунев перешел в «Байер», подписав контракт до июня 2023-го.