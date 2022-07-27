Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Лунев публично пожаловался Миллеру на невыплату премиальных «Зенитом»

Inoprosportиещё 1

Экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев публично пожаловался председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру на невыплату премиальных петербургским клубом в сезоне-2020/21.

Экс-вратарь "Зенита" пожаловался главе "Газпрома" на невыплату премиальных
Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит"

По словам 30–летнего вратаря гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев гарантировал игрокам команды выплаты за победные матчи со «Спартаком» (3:1) и «Локомотивом» (6:1) в сезоне-2020/21.

«Я выходил на поле в обеих играх и внес вклад в победы над принципиальными соперниками. На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением. Закрывать долги передо мной «Зенит» отказался. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. С уверенностью могу сказать, что этот спор и стал причиной для невыплаты мне премиальных», — цитирует Лунева «РБ-Спорт».

Футболист попросил Миллера взять ситуацию под свой контроль и урегулировать ее. В июле 2021 года Лунев перешел в «Байер», подписав контракт до июня 2023-го.

Футбол,Андрей Лунев,Алексей Миллер,Александр Медведев,Газпром,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители