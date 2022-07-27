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1 час назад

Вратарь Лунев публично обратился к Миллеру по вопросу невыплаты премиальных от "Зенита"

Газета.Ruиещё 1

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев обратился к председателю правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру с вопросом о невыплате премиальных, которые ему были обещаны во время выступления за петербургский клуб. Слова российского голкипера передает «РБ Спорт».

Лунев обратился к Миллеру из-за невыплаты премиальных от «Зенита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лунева, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в сезоне-2020/2021 обещал всем игрокам премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Петербуржцы выиграли оба матча, но, как сказал Лунев, только он не получил обещанных денег. От отметил, что остальные игроки получили премиальные, но под другими назначениями платежей.

«Прошу Вас обратить внимание на мое обращение и взять ситуацию под свой контроль с целью ее урегулирования. С огромным уважением к ФК «Зенит», цвета которого защищал на протяжении 4,5 лет и с которым выиграл три Чемпионства и Кубок России, а также его болельщикам, Андрей Лунев», — говорится в обращении.

Ранее Андрей Лунев подал претензию в АО ФК «Зенит» в отношении задолженностей за период действия трудового договора.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. Вместе с клубом он трижды стал чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны. Летом прошлого года голкипер перебрался в «Байер».

На счету россиянина пока всего один матч за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол. В бундеслиге первый свой матч Лунев провел против «Фрайбурга» и также пропустил один гол. По результатам сезона «Байер» завоевал бронзу чемпионата.

Футбол,Андрей Лунев,Алексей Миллер,Александр Медведев,Газпром,Зенит,
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