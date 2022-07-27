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15 минут назад

«Локо» за 15 млн евро продает Бека-Бека в «Ниццу». Опорник сегодня летит во Францию

Sports.ru

Полузащитник Алексис Бека-Бека переходит из «Локомотива» в «Ниццу».

«Локомотив» продает Бека-Бека
Фото: Sports.ruSports.ru

Как утверждает «Спорт-Экспресс», французский клуб заплатит 15 млн евро за 21-летнего опорника. Сегодня футболист улетает во Францию, чтобы пройти медосмотр для нового клуба.

Инсайдер Иван Карпов уточняет, что «Локо» получит фиксированную выплату в размере 12 млн евро. Еще 2,5 млн евро московскому клубу могут достаться в качестве бонусов. Также «Локо» получит 5% от суммы последующей продажи Бека-Бека.

Алексис пополнил состав «Локо» в августе 2021 года. Московский клуб заплатил за него 6+1 млн евро.

В этом сезоне опорник выходил в составе «Локо» на оба матча Мир РПЛ. В игре 2-го тура против «Ростова» (2:2) хавбек получил красную карточку.

Футбол,Иван Карпов,
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