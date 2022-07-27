В РПЛ снова исправила таблицу результатов

Ранее «Оренбург», который в прошлой версии турнирной таблицы находился на 9-м месте после 2 проведенных туров, обратил внимание на ошибку в подсчетах после первого исправления.

После исправления таблицы команда Марцела Лички, набравшая 3 очка, занимает 8-е место. «Сочи», также набравший 3 балла, теперь располагается на 9-й позиции, а «Крылья Советов» с тем же количеством очков остались на 7-м месте.