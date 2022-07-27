Фанаты "Фенербахче" проскандировали "Владимир Путин" на мачте с "Динамо"

В Стамбуле проходит ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором «Фенербахче» на своем поле принимает киевское «Динамо». Основное время матча закончилась со счетом 1:1.

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Украинский клуб забил мяч на 59-й минуте, после чего болельщики «Фенербахче» начали распевать имя президента России Владимира Путина.

После первого экстра-тайма счет остался без изменений.

Первый матч, который проходил в польском городе Лодзь, закончился вничью 0:0. Победитель пары выйдет в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравший попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что норвежский «Буде-Глимт» разгромил североирландский «Линфилд» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 8:0. В составе скандинавской команды отличились Амаль Пеллегрино (дубль), Уго Ветлесен, Виктор Бонифасе, Ульрик Салтнес, Рунар Эспейорд (дубль) и Альфонс Сампстед. На 21-й минуте красную карточку получил хавбек гостей Кирк Миллар.