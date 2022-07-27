Дзюба продолжает тренироваться с «Рубином»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба продолжает тренироваться с казанским «Рубином». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

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«Дзюба действительно тренируется с командой. Как долго «Рубин» планирует помогать игроку? Сказать не можем», — заявили в пресс-службе клуба из столицы Татарстана.

12 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).

В мае 33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита». За сине-бело-голубых футболист выступал с 2015 года. В составе петербургского клуба россиянин провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач.