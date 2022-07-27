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1 час назад

Экс-форвард «Зенита» Дзюба продолжает тренироваться с «Рубином»

Газета.Ru

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба продолжает тренироваться с казанским «Рубином». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Дзюба продолжает тренироваться с «Рубином»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дзюба действительно тренируется с командой. Как долго «Рубин» планирует помогать игроку? Сказать не можем», — заявили в пресс-службе клуба из столицы Татарстана.

12 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).

В мае 33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита». За сине-бело-голубых футболист выступал с 2015 года. В составе петербургского клуба россиянин провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач.

С «Зенитом» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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