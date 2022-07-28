С кем сыграют Черчесов и Головин: расклады на Лигу чемпионов

Узнали новых соперников и два других россиянина.
Второй квалификационный раунд сложился удачно для представителей России. Станислав Черчесов и Никита Хайкин вместе со своими клубами прошли в следующий раунд, где к ним присоединится Александр Головин. Рассказываем, с кем теперь сыграют их команды.
Чемпион Венгрии уже преодолел два квалификационных раунда самого престижного клубного турнира Европы. Для начала «Ференцварош» выбил из Лиги чемпионов «Тобол», хотя по итогам первого матча оставались вопросы. В Казахстане команды сыграли по нулям, а вот дома венгерский клуб растерзал соперника — 5:1. Дальше Черчесова ждала встреча с бывшим главным тренером «Сатурна» Владимиром Вайссом-старшим, который сейчас работает в «Словане». В Будапеште «Ференцварошу» не повезло — проиграли со счётом 1:2, пропустив оба мяча в концовке. Через неделю команда Черчесова всё-таки справилась с соперником на выезде и вышла в следующий раунд турнира.
Теперь лучший венгерский клуб сыграет с «Карабахом». Азербайджанский клуб выбил из турнира чемпиона Швейцарии, и для этого потребовался овертайм. В первом матче «Карабах» обыграл «Цюрих» (3:2), а во втором команды сыграли вничью — 2:2. Год назад азербайджанская команда выступала в Лиге конференций и добралась до первого раунда плей-офф, где уступила «Марселю». Победитель пары «Карабах» — «Ференцварош» не будет сеяным в следующем раунде.
Уже точно известно, что «Монако» начнёт выступление в квалификации Лиги чемпионов с ПСВ. Первый матч пройдёт 2 августа во Франции, ответный — через неделю в Нидерландах. Кстати, команды уже встречались друг с другом в прошлом сезоне, но тогда дело было на групповом этапе Лиги Европы. «Монако» обыграл соперника на выезде (2:1), а в ответной игре зрители голов не увидели.
Если команда Александра Головина пройдёт третью стадию квалификации, то окажется в раунде плей-офф. Там, правда, она будет среди несеяных клубов. В число потенциальных соперников «Монако» входят четыре команды: «Бенфика», «Мидтьюлланн», «Юнион» и «Рейнджерс». На бумаге сложнее всего придётся с португальским клубом, хотя и шотландцы способны на многое. Не зря ведь «Рейнджерс» в прошлом сезоне добрался до финала Лиги Европы.
В третьем отборочном раунде примет участие вратарь Никита Хайкин. Россиянин отыграл на ноль ответный матч с «Линфилдом», а его команда просто уничтожила соперника — 8:0. А ведь неделю чемпион Норвегии уступил на выезде (0:1), и казалось, что в этой паре ничего не ясно. Теперь команду Хайкина ждёт встреча с чемпионом Литвы — «Жальгирисом». Этот клуб дважды обыграл «Мальмё», а до этого с большим трудом прошёл ФК «Балканы» из Косово.
Чемпионат Литвы проходит по системе «весна-осень», так что «Жальгирис» уже провёл 18 матчей в турнире. Впрочем, в Норвегии почти аналогичная ситуация — у «Буде-Глимт» 15 встреч. Литовский клуб пока лидирует в своём чемпионате, а норвежская команда находится на третьем месте. Победитель пары «Жальгирис» — «Будё-Глимт» получит статус несеяного в раунде плей-офф.
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Кстати, в третий раунд квалификации прошёл «Пюник». Он разгромил на выезде «Дюделанж» (4:1), а вот неделю назад уступил на своём поле, но лишь с минимальным счётом — 0:1. В составе чемпиона Армении выступает российский полузащитник Николай Коваленко. Теперь его команда встретится с «Црвеной Звездой». В случае победы клуб из Еревана будет сеяным в раунде плей-офф.