С кем сыграют Черчесов и Головин: расклады на Лигу чемпионов

Узнали новых соперников и два других россиянина.

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Второй квалификационный раунд сложился удачно для представителей России. Станислав Черчесов и Никита Хайкин вместе со своими клубами прошли в следующий раунд, где к ним присоединится Александр Головин. Рассказываем, с кем теперь сыграют их команды.

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Черчесов приедет в Азербайджан

Чемпион Венгрии уже преодолел два квалификационных раунда самого престижного клубного турнира Европы. Для начала «Ференцварош» выбил из Лиги чемпионов «Тобол», хотя по итогам первого матча оставались вопросы. В Казахстане команды сыграли по нулям, а вот дома венгерский клуб растерзал соперника — 5:1. Дальше Черчесова ждала встреча с бывшим главным тренером «Сатурна» Владимиром Вайссом-старшим, который сейчас работает в «Словане». В Будапеште «Ференцварошу» не повезло — проиграли со счётом 1:2, пропустив оба мяча в концовке. Через неделю команда Черчесова всё-таки справилась с соперником на выезде и вышла в следующий раунд турнира.

Теперь лучший венгерский клуб сыграет с «Карабахом». Азербайджанский клуб выбил из турнира чемпиона Швейцарии, и для этого потребовался овертайм. В первом матче «Карабах» обыграл «Цюрих» (3:2), а во втором команды сыграли вничью — 2:2. Год назад азербайджанская команда выступала в Лиге конференций и добралась до первого раунда плей-офф, где уступила «Марселю». Победитель пары «Карабах» — «Ференцварош» не будет сеяным в следующем раунде.

У Головина непростая сетка

Уже точно известно, что «Монако» начнёт выступление в квалификации Лиги чемпионов с ПСВ. Первый матч пройдёт 2 августа во Франции, ответный — через неделю в Нидерландах. Кстати, команды уже встречались друг с другом в прошлом сезоне, но тогда дело было на групповом этапе Лиги Европы. «Монако» обыграл соперника на выезде (2:1), а в ответной игре зрители голов не увидели.

Если команда Александра Головина пройдёт третью стадию квалификации, то окажется в раунде плей-офф. Там, правда, она будет среди несеяных клубов. В число потенциальных соперников «Монако» входят четыре команды: «Бенфика», «Мидтьюлланн», «Юнион» и «Рейнджерс». На бумаге сложнее всего придётся с португальским клубом, хотя и шотландцы способны на многое. Не зря ведь «Рейнджерс» в прошлом сезоне добрался до финала Лиги Европы.

Хайкина ждёт встреча с чемпионом Литвы

В третьем отборочном раунде примет участие вратарь Никита Хайкин. Россиянин отыграл на ноль ответный матч с «Линфилдом», а его команда просто уничтожила соперника — 8:0. А ведь неделю чемпион Норвегии уступил на выезде (0:1), и казалось, что в этой паре ничего не ясно. Теперь команду Хайкина ждёт встреча с чемпионом Литвы — «Жальгирисом». Этот клуб дважды обыграл «Мальмё», а до этого с большим трудом прошёл ФК «Балканы» из Косово.

Чемпионат Литвы проходит по системе «весна-осень», так что «Жальгирис» уже провёл 18 матчей в турнире. Впрочем, в Норвегии почти аналогичная ситуация — у «Буде-Глимт» 15 встреч. Литовский клуб пока лидирует в своём чемпионате, а норвежская команда находится на третьем месте. Победитель пары «Жальгирис» — «Будё-Глимт» получит статус несеяного в раунде плей-офф.

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