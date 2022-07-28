Где будет играть Дзюба: один вариант по-прежнему актуален

Артём ждёт лучшего предложения. А «Фенер» так и не взял мощного форварда.

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В последние недели совсем пропали новости об Артёме Дзюбе. Мы знаем, что на некоторое время он заезжал в «Рубин» к своему другу Леониду Слуцкому, чтобы поддержать форму. Потом уехал обратно в Питер и, возможно, слетал на очередные переговоры за границу. Вряд ли речь идёт об Азербайджане, так как сам Артём не готов ехать в чемпионат такого уровня, да и ни один клуб не потянет запросы футболиста. Они по-прежнему приличные. Нападающий закономерно оценивает себя высоко. И точно не торопится с выбором. Нельзя исключать, что в итоге он получится очень неожиданным. И не надо шутить в комментариях про «Рубин» или «Урал». В этот раз Дзюба учёл ошибки прошлых лет и, вероятно, доверился надёжным людям, которые и ищут для него последний крупный контракт в карьере.

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Что с Турцией?

Главный претендент на игрока (по версии медиа) до сих пор не определился с главным форвардом. «Фенер» провёл мощную кампанию под Жорже Жезуша, но пока в ней нет ни одного классного центрфорварда. А тренер в таком очень нуждается. По последним данным из Турции, в списках несколько имён, с которыми договариваются: Мариано Диас из «Реала», Александр Сёрлот из «Лейпцига» и Артём Дзюба. Но только за последнего не надо платить. По планам «Фенер» не собирался так затягивать с форвардом и хотел заявить его уже на квалификационные матчи Лиги чемпионов. Так что вопрос в любом случае должен решиться в ближайшие недели. Из невероятных, но возможных вариантов – покупка у «Лиона» Муссы Дембеле. Но это очень дорого и, вероятно, нереализуемо. В клубе рассмотрят более доступные варианты. Дзюба – один из них.

Помимо «Фенера», на Дзюбу претендовал «Галатасарай». В Турции уверены, что клуб вёл разговор с нападающим. Руководство и тренерский штаб не смущает возраст футболиста, там уверены, что ещё 2-3 сезона он проведёт на высоком уровне. Отсутствие серьёзных травм – хорошая предпосылка для этого. Однако есть важная преграда – пару недель назад клуб уже забрал у «Порту» габаритного нападающего Сержиу Оливейру. И, вероятно, он будет первой опцией в новом сезоне. А Артём точно не пойдёт на лавку даже при хорошем предложении…

Также Дзюбу связывали с «Коньяспором». Но там другая история: в клубе два сезона провёл нападающий с похожими характеристиками – албанец Сокол Чикалеши. Он играет в Турции уже семь лет и имеет хорошую репутацию. А Дзюба чуть старше, так ещё и дороже. Вроде бы «Коньяспор» и рассмотрел бы эту возможность, если бы Артём подвинулся по деньгам. Но к пониманию стороны не пришли.

Так что сейчас главным претендентом на Дзюбу остаётся «Фенербахче».

Куда зовут ещё?

Не так давно появилась информация про Азербайджан. Но она далека от действительности. При этом, насколько я понимаю, сам Дзюба по-прежнему и не без оснований рассчитывает на возможность отъезда и в Западную Европу. На первоначальном этапе шли консультации с клубами из Швейцарии и одним из Германии. Потом они прекратились. Но не исключено возобновление. В случае если те самые клубы не найдут вариантов лучше.

В России же сложно представить Дзюбу в топ-клубе. Позиции почти везде заняты. В ЦСКА есть Заболотный и Чалов, в «Динамо» – Смолов. Возвращение в «Спартак» едва ли возможно. А «Локомотив» ориентируется на молодых. Хотя после отъезда Кухты один нападающий им явно бы не помешал. В «Краснодаре» пока что есть Кордоба, и вряд ли им мог бы быть интересен Артём.

Но есть условный «Сочи», в котором на позиции в центре нападения пока только Мелкадзе. Говорят, что у руководства клуба был разговор с Дзюбой. Но далеко он не продвинулся. Логично, что в этом проекте нападающего может смущать фигура главного тренера, который, видимо, не нашёл язык даже с добряком Нобоа. И отъезд некоторых лидеров – Кассьерры и Родригао. Без них «Сочи» будет трудно бороться в верхней части таблицы.