Где будет играть Дзюба: один вариант по-прежнему актуален

Артём ждёт лучшего предложения. А «Фенер» так и не взял мощного форварда.
В последние недели совсем пропали новости об Артёме Дзюбе. Мы знаем, что на некоторое время он заезжал в «Рубин» к своему другу Леониду Слуцкому, чтобы поддержать форму. Потом уехал обратно в Питер и, возможно, слетал на очередные переговоры за границу. Вряд ли речь идёт об Азербайджане, так как сам Артём не готов ехать в чемпионат такого уровня, да и ни один клуб не потянет запросы футболиста. Они по-прежнему приличные. Нападающий закономерно оценивает себя высоко. И точно не торопится с выбором. Нельзя исключать, что в итоге он получится очень неожиданным. И не надо шутить в комментариях про «Рубин» или «Урал». В этот раз Дзюба учёл ошибки прошлых лет и, вероятно, доверился надёжным людям, которые и ищут для него последний крупный контракт в карьере.
Главный претендент на игрока (по версии медиа) до сих пор не определился с главным форвардом. «Фенер» провёл мощную кампанию под Жорже Жезуша, но пока в ней нет ни одного классного центрфорварда. А тренер в таком очень нуждается. По последним данным из Турции, в списках несколько имён, с которыми договариваются: Мариано Диас из «Реала», Александр Сёрлот из «Лейпцига» и Артём Дзюба. Но только за последнего не надо платить. По планам «Фенер» не собирался так затягивать с форвардом и хотел заявить его уже на квалификационные матчи Лиги чемпионов. Так что вопрос в любом случае должен решиться в ближайшие недели. Из невероятных, но возможных вариантов – покупка у «Лиона» Муссы Дембеле. Но это очень дорого и, вероятно, нереализуемо. В клубе рассмотрят более доступные варианты. Дзюба – один из них.
Помимо «Фенера», на Дзюбу претендовал «Галатасарай». В Турции уверены, что клуб вёл разговор с нападающим. Руководство и тренерский штаб не смущает возраст футболиста, там уверены, что ещё 2-3 сезона он проведёт на высоком уровне. Отсутствие серьёзных травм – хорошая предпосылка для этого. Однако есть важная преграда – пару недель назад клуб уже забрал у «Порту» габаритного нападающего Сержиу Оливейру. И, вероятно, он будет первой опцией в новом сезоне. А Артём точно не пойдёт на лавку даже при хорошем предложении…
Также Дзюбу связывали с «Коньяспором». Но там другая история: в клубе два сезона провёл нападающий с похожими характеристиками – албанец Сокол Чикалеши. Он играет в Турции уже семь лет и имеет хорошую репутацию. А Дзюба чуть старше, так ещё и дороже. Вроде бы «Коньяспор» и рассмотрел бы эту возможность, если бы Артём подвинулся по деньгам. Но к пониманию стороны не пришли.
Так что сейчас главным претендентом на Дзюбу остаётся «Фенербахче».
Не так давно появилась информация про Азербайджан. Но она далека от действительности. При этом, насколько я понимаю, сам Дзюба по-прежнему и не без оснований рассчитывает на возможность отъезда и в Западную Европу. На первоначальном этапе шли консультации с клубами из Швейцарии и одним из Германии. Потом они прекратились. Но не исключено возобновление. В случае если те самые клубы не найдут вариантов лучше.
В России же сложно представить Дзюбу в топ-клубе. Позиции почти везде заняты. В ЦСКА есть Заболотный и Чалов, в «Динамо» – Смолов. Возвращение в «Спартак» едва ли возможно. А «Локомотив» ориентируется на молодых. Хотя после отъезда Кухты один нападающий им явно бы не помешал. В «Краснодаре» пока что есть Кордоба, и вряд ли им мог бы быть интересен Артём.
Но есть условный «Сочи», в котором на позиции в центре нападения пока только Мелкадзе. Говорят, что у руководства клуба был разговор с Дзюбой. Но далеко он не продвинулся. Логично, что в этом проекте нападающего может смущать фигура главного тренера, который, видимо, не нашёл язык даже с добряком Нобоа. И отъезд некоторых лидеров – Кассьерры и Родригао. Без них «Сочи» будет трудно бороться в верхней части таблицы.
В любом случае у Артёма ещё есть время. И он как лев – ждёт лучшего решения для последних лет игровой карьеры.