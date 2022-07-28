Уткин отреагировал на слова Лунева про невыплату премиальных

«Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв публично обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру, потому что ему не выплатили премиальные за последний чемпионский сезон «Зенита». Вратари — люди особенные и наивные. Андрей Лунёв должен быть благодарен жизни и природе, за то, что ему давно исполнилось 27 лет и он не мог загреметь в армию, как Иван Федотов, который своим уходом из ЦСКА разозлил клуб так, что сейчас служит в Северодвинске», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.