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54 минуты назад

Уткин отреагировал на слова Лунёва про невыплату премиальных

Чемпионат.comиещё 1

Российский спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова бывшего вратаря «Зенита» Андрея Лунёва о том, что ему не выплатили премиальные за прошлый сезон.

Уткин отреагировал на слова Лунева про невыплату премиальных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв публично обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру, потому что ему не выплатили премиальные за последний чемпионский сезон «Зенита». Вратари — люди особенные и наивные. Андрей Лунёв должен быть благодарен жизни и природе, за то, что ему давно исполнилось 27 лет и он не мог загреметь в армию, как Иван Федотов, который своим уходом из ЦСКА разозлил клуб так, что сейчас служит в Северодвинске», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.

Футбол,Иван Федотов,Андрей Лунев,Василий Уткин,Алексей Миллер,Газпром,
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