Роналду сообщил «МЮ», что хочет расторгнуть контракт

В понедельник нападающий вернулся в Манчестер, чтобы обсудить свое будущее с представителями клуба. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел убедить португальца не покидать команду, но не смог этого сделать.

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Как утверждает Daily Mail, португалец сообщил «Ман Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт, чтобы бесплатно перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. «МЮ» заявил, что не планирует отпускать его, так как позиция клуба не изменилась, а запросов от команд, заинтересованных в Криштиану, не поступало.

Несмотря на все это, Роналду будет вести себя профессионально.

В среду он прошел медосмотр и поучаствовал в тренировке «Манчестер Юнайтед», а затем посмотрел товарищескую игру команды с «Рексхэмом» (4:1), которая проходила в закрытом режиме.

Роналду поддерживал форму самостоятельно, но не адаптировался к стилю команды при тен Хаге, а потому его будут постепенно встраивать в игру.

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие