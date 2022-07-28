Черчесов прокомментировал возможный переход Дзюбы и Оздоева в «Ференцварош»

― Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели. Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый, — приводит слова Черчесова «Чемпионат».



Дзюба является свободным агентом после ухода из петербургского «Зенита». В июле Дзюба тренировался с «Рубином», который в текущем сезоне выступает в МЕЛБЕТ-Первой Лиге. Также в межсезонье 29-летний Оздоев решил не продлевать соглашение с «Зенитом» и стал свободным агентом.