Черчесов прокомментировал возможный переход Дзюбы и Оздоева в «Ференцварош»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий «Ференцварош», прокомментировал слухи о возможном приглашении Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева в венгерский клуб.
В среду «Ференцварош» обыграл «Слован» со счетом 4:1 в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. В первом матче «Слован» победил со счетом 2:1. По сумме встреч венгерский клуб вышел в третий раунд квалификации, где сыграет с «Карабахом».
― Свободных российских игроков ― Дзюбу, Оздоева и других — упорно отправляют к вам.
― Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели. Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый, — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Дзюба является свободным агентом после ухода из петербургского «Зенита». В июле Дзюба тренировался с «Рубином», который в текущем сезоне выступает в МЕЛБЕТ-Первой Лиге. Также в межсезонье 29-летний Оздоев решил не продлевать соглашение с «Зенитом» и стал свободным агентом.