Футболистки "Локомотива" разгромили "Црвену Звезду"

Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 6:0 разгромил сербскую "Црвену Звезду" в полуфинальном матче Кубка РЖД среди женских команд. Встреча прошла в четверг в Москве на "РЖД-Арене".

Голы забили Нелли Коровкина (13-я, 45-я минута), Марина Федорова (42, с пенальти), Татьяна Морина (52), Мария Галай (58) и Кайлан Уильямс (88). В финале "Локомотив" встретится с победителем матча между белорусским "Минском" и казахстанским "БИИК-Шымкентом", который пройдет в четверг и начнется в 18:00 мск.