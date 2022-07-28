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1 час назад

Футболистки "Локомотива" разгромили "Црвену Звезду" и вышли в финал Кубка РЖД

ТАСС

Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 6:0 разгромил сербскую "Црвену Звезду" в полуфинальном матче Кубка РЖД среди женских команд. Встреча прошла в четверг в Москве на "РЖД-Арене".

Футболистки "Локомотива" разгромили "Црвену Звезду"
Фото: ТАССТАСС

Голы забили Нелли Коровкина (13-я, 45-я минута), Марина Федорова (42, с пенальти), Татьяна Морина (52), Мария Галай (58) и Кайлан Уильямс (88). В финале "Локомотив" встретится с победителем матча между белорусским "Минском" и казахстанским "БИИК-Шымкентом", который пройдет в четверг и начнется в 18:00 мск.

Финал и матч за третье место состоятся 31 июля.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

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