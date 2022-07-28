Черчесов объяснил, почему оценил победу «Ференцвароша» в раздевалке словами «Not bad!»

«Почему сказал футболистам в раздевалке «Not bad!»? Когда видишь, что игроков чуть захлёстывает эйфория, надо найти правильные слова, чтобы их подуспокоить. После моих слов они успокоились, пошли в душ. Сказал ребятам, что следующая важная игра в ЛЧ с «Карабахом», да и впереди ещё два раунда. Вот туда попадём, тогда будет «Normal», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.