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1 час назад

Черчесов объяснил, почему оценил победу «Ференцвароша» в раздевалке словами «Not bad!»

Чемпионат.com

Главный тренер венгерского клуба «Ференцварош», ранее возглавлявший сборную России Станислав Черчесов объяснил свою реакцию на победу команды в противостоянии с братиславским «Слованом» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (5:3 по сумме встреч).

Черчесов объяснил, почему оценил победу «Ференцвароша» в раздевалке словами «Not bad!»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Почему сказал футболистам в раздевалке «Not bad!»? Когда видишь, что игроков чуть захлёстывает эйфория, надо найти правильные слова, чтобы их подуспокоить. После моих слов они успокоились, пошли в душ. Сказал ребятам, что следующая важная игра в ЛЧ с «Карабахом», да и впереди ещё два раунда. Вот туда попадём, тогда будет «Normal», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В третьем квалификационном раунде турнира «Ференцварош» встретится с азербайджанским клубом «Карабах».

Футбол,Андрей Панков,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Слован,
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