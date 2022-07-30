Экс-игрок "Спартака" Гулиев сравнил Тедеско с хамелеоном

"Тедеско публично поддержал отстранение "Спартака" из Лиги Европы. Это разве не лицемерие? Я такое не понимаю. Тедеско — хамелеон. Всегда подстраивается под окружающую среду, чтобы всем понравиться", - сказал Гулиев.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций. 2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023.