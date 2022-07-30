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2 часа назад

Экс-игрок "Спартака" Гулиев сравнил Тедеско с хамелеоном

Газета.Ruиещё 2

Экс-игрок московского "Спартака" Аяз Гулиев поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Доменико Тедеско, передает Sport24.

Экс-игрок "Спартака" Гулиев сравнил Тедеско с хамелеоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тедеско публично поддержал отстранение "Спартака" из Лиги Европы. Это разве не лицемерие? Я такое не понимаю. Тедеско — хамелеон. Всегда подстраивается под окружающую среду, чтобы всем понравиться", - сказал Гулиев.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций. 2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023.

Ранее бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию на запрет участия российских команд в международных турнирах.

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