УЕФА начал расследование из-за кричалок о Путине на матче в Турции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба «Фенербахче» в матче против украинского «Динамо», сообщается на сайте организации.

«В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков «Фенербахче», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Напомним, встреча квалификационного раунда Лиги чемпионов в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча киевское «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче».

В ответ трибуны принялись скандировать «Владимир Путин». По данным СМИ, из-за этого тренер киевлян Мирча Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.