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52 минуты назад

УЕФА начал расследование поведения фанатов «Фенербахче» в матче с киевским Динамо

Деловая газета "Взгляд"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба «Фенербахче» в матче против украинского «Динамо», сообщается на сайте организации.

УЕФА начал расследование из-за кричалок о Путине на матче в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков «Фенербахче», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Напомним, встреча квалификационного раунда Лиги чемпионов в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча киевское «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче».

Фанаты "Фенербахче" скандировали имя Путина на  матче с киевским "Динамо"

В ответ трибуны принялись скандировать «Владимир Путин». По данным СМИ, из-за этого тренер киевлян Мирча Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не допускать российские футбольные клубы до участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а сборную России – до выступления в Лиге наций, также отклонена заявка на проведение Чемпионата Европы в 2028 и 2032 году.

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