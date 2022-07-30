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59 минут назад

Хави: Месси заслуживает второго шанса в «Барселоне»

Sports.tjиещё 3

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался на тему возможного возвращения в клуб аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Хави: Месси заслуживает второго шанса в «Барселоне»
Фото: ReutersReuters

«Я уже говорил, сосредоточиться на Месси сейчас – это утопия. Я бы хотел, чтобы этап Месси в «Барселоне» не закончился.

Я думаю, что он заслуживает второго шанса, последнего шанса, но это в следующем году. У него есть контракт с другим клубом», – приводит слова Хави Marca.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За это время он провел за клуб 776 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 670 голов и 302 результативные передачи.

В 2021 году Месси покинул «Барселону» и присоединился к ПСЖ. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2023 года.

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