Сбежавший из "Динамо" защитник Варела объяснил свой поступок

Покинувший московское «Динамо» уругвайский защитник Гильермо Варела в разговорах со знакомыми объясняет решение сбежать из российского клуба советами своих латиноамериканских агентов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Напомним, ранее появилась информация о том, что защитник может присоединиться к бразильскому «Фламенго». Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. Он сыграл за столичный клуб 48 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

Кроме российского клуба футболист играл за уругвайский «Пеньяроль», немецкий «Айнтрахт», английский «Манчестер Юнайтед».

Перед матчем с «Торпедо» игрок самовольно покинул базу команды. Отмечалось, что девушка Варелы настояла на его отъезде из-за интрижек спортсмена.