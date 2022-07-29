Экс-футболист рассказал о жизни на пенсию в 20 тысяч рублей

«Знаете, мне нравится такой образ жизни. Утром зарядка, вечером – тренировка. Беру мяч и иду в стенку побить, пожонглировать. Никого не напрягаю – сам тренируюсь. Пенсия небольшая, 20 тысяч. Приходится ли себя ограничивать? А в чём? За питанием стараюсь следить – это один из главных факторов для спортсмена. А всё остальное – в пределах допустимого.