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1 час назад

Автор самого возрастного гола РПЛ рассказал, как живёт на пенсию в 20 тыс. рублей

Чемпионат.comиещё 1

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко, в 2000 году ставший самым возрастным автором гола в истории чемпионата России (39 лет и 247 дней), рассказал о жизни после футбольной карьеры, режиме дня и пенсии.

Экс-футболист рассказал о жизни на пенсию в 20 тысяч рублей
Фото: ФК "Динамо" НиколаевскФК "Динамо" Николаевск

«Знаете, мне нравится такой образ жизни. Утром зарядка, вечером – тренировка. Беру мяч и иду в стенку побить, пожонглировать. Никого не напрягаю – сам тренируюсь. Пенсия небольшая, 20 тысяч. Приходится ли себя ограничивать? А в чём? За питанием стараюсь следить – это один из главных факторов для спортсмена. А всё остальное – в пределах допустимого.

Пока играл, какие-то деньги водились, но не накопил. Жёнам машины покупал, квартиры оставлял. Ребята одалживали и не возвращали. А дальше уже футбол не кормил. Жил, как обычные, простые люди», – сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Футбол,Олег Лысенко,
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