Агент рассказал, почему Дзюба остается без клуба

"С Дзюбой сложно что-то утверждать наверняка. Может, он останется в "Рубине", а может, вообще решит закончить с футболом. Человек себе на жизнь уже заработал, поэтому на него нынешняя ситуация сильно не давит. В РПЛ не все готовы потянуть его контракт, думаю, он знает себе цену и рассчитывает получать € 2-2,5 млн за сезон. С другой стороны, я не исключаю, что он проведёт год в "Рубине" и готов играть за € 300 тысяч.