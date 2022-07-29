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36 минут назад

Роналду под постом о его желании уйти из «МЮ»: «Без вранья не привлечь внимание. Невозможно не говорить обо мне хотя бы день»

Sports.ru

Криштиану Роналду резко отреагировал на сообщение о его желании уйти из «Манчестер Юнайтед».

Роналду отреагировал на слухи о своем уходе из "МЮ"
Фото: Sports.ruSports.ru

37-летний футболист пришел в комментарии под постом в фанатском аккаунте в инстаграме, где собирают новости о нем.

Роналду отреагировал на публикацию следующего содержания: «Жорже Мендеш сообщил «Манчестер Юнайтед», что Криштиану Роналду очень хочет уйти. Переговоры сложились не очень позитивно, Мендеш не уверен, что Роналду добьется перехода. Вмешался сэр Алекс Фергюсон. «Юнайтед» настаивает на том, что Роналду не продается».

Криштиану написал под этой публикацией:

«Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, ведь в противном случае медиа не сможет зарабатывать. Знаете, если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость».

Футбол,Криштиану Роналду,Алекс Фергюсон,Манчестер Юнайтед,
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