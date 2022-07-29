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2 часа назад

Роналду отреагировал на информацию о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат.comиещё 3

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своём уходе из команды.

Роналду отреагировал на информацию о своем уходе из «МЮ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ни дня не проходит, чтобы вы не говорили обо мне. В противном случае, Средства Массовой Информации не будут зарабатывать деньги. Если вы не врете, то не сможете получить внимание людей. Продолжайте в том же духе и однажды вы что-нибудь да напишите правильно», — написал Роналду в своей социальной сети.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав манкунианцев.

Напомним, интерес к португальцу приписывают «Атлетико».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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