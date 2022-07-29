Роналду отреагировал на информацию о своем уходе из «МЮ»

«Ни дня не проходит, чтобы вы не говорили обо мне. В противном случае, Средства Массовой Информации не будут зарабатывать деньги. Если вы не врете, то не сможете получить внимание людей. Продолжайте в том же духе и однажды вы что-нибудь да напишите правильно», — написал Роналду в своей социальной сети.