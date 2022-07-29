Роналду отреагировал на информацию о своем уходе из «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своём уходе из команды.
«Ни дня не проходит, чтобы вы не говорили обо мне. В противном случае, Средства Массовой Информации не будут зарабатывать деньги. Если вы не врете, то не сможете получить внимание людей. Продолжайте в том же духе и однажды вы что-нибудь да напишите правильно», — написал Роналду в своей социальной сети.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав манкунианцев.
Напомним, интерес к португальцу приписывают «Атлетико».