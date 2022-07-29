Защитник «Аякса» Магальян согласился перейти в ЦСКА

Контракт Магальяна с «Аяксом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне аргентинец выступал за бельгийский "Андерлехт" на правах аренды. На его счету 21 проведенный матч в местном чемпионате и одна голевая передача.