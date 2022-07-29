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1 час назад

Защитник «Аякса» Магальян дал согласие на переход в ЦСКА

Советский спортиещё 3

Защитник амстердамского "Аякса" Лисандро Магальян согласился стать игроком московского ЦСКА.

Защитник «Аякса» Магальян согласился перейти в ЦСКА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает Metaratings.

Теперь московскому и амстердамскому клубам необходимо согласовать условия перехода 28-летнего аргентинца.

Контракт Магальяна с «Аяксом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне аргентинец выступал за бельгийский "Андерлехт" на правах аренды. На его счету 21 проведенный матч в местном чемпионате и одна голевая передача.

Футбол,Лисандро Магальян,
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