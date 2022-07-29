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51 минуту назад

Рекордсмен РПЛ признался, что участвовал в договорных матчах

Чемпионат.comиещё 1

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко рассказал, что по ходу карьеры принимал участие в договорных матчах. Он отметил, что это касается и других участников матчей, поэтому не стал раскрывать подробности.

Рекордсмен РПЛ признался, что участвовал в договорных матчах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что теперь об этом говорить? Я не боюсь, нет. Но это же не только меня касается — многих людей. То, что такие моменты были, могу сказать точно.

Чтобы вся команда сдавала игру — это единичные случаи. А насчёт отдельных товарищей подозрения иногда возникали. Если сдаёт, грубо говоря, вратарь, пара защитников и ещё кто-то — ничего не докажешь», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Сергей Наталушко в 2000 году стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России (39 лет и 247 дней).

Футбол,Олег Лысенко,
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