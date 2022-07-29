Рекордсмен РПЛ признался, что участвовал в договорных матчах

«Что теперь об этом говорить? Я не боюсь, нет. Но это же не только меня касается — многих людей. То, что такие моменты были, могу сказать точно.



Чтобы вся команда сдавала игру — это единичные случаи. А насчёт отдельных товарищей подозрения иногда возникали. Если сдаёт, грубо говоря, вратарь, пара защитников и ещё кто-то — ничего не докажешь», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.