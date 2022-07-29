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1 час назад

Шомуродов может перейти в "Торино"

Soccer News

Нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов может перейти в "Торино".

Шомуродов может перейти в «Торино»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает Corriere Gramata, римский клуб получил соответствующий запрос о трансфере.

В планах клуба из Турина арендовать 27-летнего узбека с возможностью выкупа.

Ранее стало известно, что форвард не смог впечатлить главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки клуба.

Об уходе футболиста также говорил и его агент.

В сезоне-2021/22 Шомуродов провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Футбол,Элдор Шомуродов,
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