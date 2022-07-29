Нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов может перейти в "Торино".

Как сообщает Corriere Gramata, римский клуб получил соответствующий запрос о трансфере.

В планах клуба из Турина арендовать 27-летнего узбека с возможностью выкупа.

Ранее стало известно, что форвард не смог впечатлить главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки клуба.

Об уходе футболиста также говорил и его агент.