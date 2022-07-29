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32 минуты назад

За Роналду предложили лучших овец Фарерских островов

Елена Прошина

Футбольный клуб «Ки Клаксвик» решил получить в свой состав португальца Криштиану Роналду. Владельцы одного из лучших ФК Фаррерских островов предложили британскому «Манчестер Юнайтед» 20 породистых овец за 37-летнего футболиста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что Фарреры находятся между Шотландией и Исландией. Жители островов говорят на фарерском и датских языках. Основным занятием является овцеводство.

В пресс-службе подчеркнули, что предложили за футболиста «20 наших лучших овец». И ждут ответ от британского клуба.

Агентство напомнило, что в начале июля Роналду якобы сообщил о желании перейти в другой клуб, так как ФК из Манчестера не смог пробиться в Лигу чемпионов.

Напомним, в «Манчестер Юнайтед» опровергли слухи о выходе Криштиану из состава клуба. Руководство пояснило, что знаменитый футболист «не продается».

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