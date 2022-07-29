Агент игрока сборной Чили Мендеса объяснил переход футболиста в ЦСКА

"До предложения ЦСКА Мендесом интересовалась бразильская "Форталеза", но футболист выбрал Москву. Он посчитал, что РПЛ — большая и сильная лига в Европе. В России он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере. Всегда мне говорил, что хочет играть с сильными футболистами, а в ЦСКА и РПЛ такие есть. Мендес счастлив в России. По его мнению, Москва — замечательный город, а ЦСКА — лучший клуб", — передает слова Флухи Sport24.