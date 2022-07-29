Агент игрока сборной Чили Мендеса объяснил переход футболиста в ЦСКА

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы новичка ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал о деталях перехода своего клиента в российский клуб.
"До предложения ЦСКА Мендесом интересовалась бразильская "Форталеза", но футболист выбрал Москву. Он посчитал, что РПЛ — большая и сильная лига в Европе. В России он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере. Всегда мне говорил, что хочет играть с сильными футболистами, а в ЦСКА и РПЛ такие есть. Мендес счастлив в России. По его мнению, Москва — замечательный город, а ЦСКА — лучший клуб", — передает слова Флухи Sport24.
В нынешнем сезоне Мендес сыграл в 15 матчах за "Унион Эспаньолу" во всех турнирах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мендеса оценивается в €2,3 млн.
В летнее трансферное окно "армейцы" помимо Мендеса приобрели капитана сербского "Партизана" Сашу Зделара и его соотечественника из "Црвены Звезды" Милана Гайича.
Ранее сообщалось, что аргентинский защитник "Аякса" Лисандро Магальян согласовал контракт с ЦСКА.