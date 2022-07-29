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1 час назад

Агент игрока сборной Чили Мендеса объяснил переход футболиста в ЦСКА

Газета.Ru

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы новичка ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал о деталях перехода своего клиента в российский клуб.

Агент игрока сборной Чили Мендеса объяснил переход футболиста в ЦСКА
Фото: chile.detailzero.comchile.detailzero.com

"До предложения ЦСКА Мендесом интересовалась бразильская "Форталеза", но футболист выбрал Москву. Он посчитал, что РПЛ — большая и сильная лига в Европе. В России он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере. Всегда мне говорил, что хочет играть с сильными футболистами, а в ЦСКА и РПЛ такие есть. Мендес счастлив в России. По его мнению, Москва — замечательный город, а ЦСКА — лучший клуб", — передает слова Флухи Sport24.

В нынешнем сезоне Мендес сыграл в 15 матчах за "Унион Эспаньолу" во всех турнирах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мендеса оценивается в €2,3 млн.

В летнее трансферное окно "армейцы" помимо Мендеса приобрели капитана сербского "Партизана" Сашу Зделара и его соотечественника из "Црвены Звезды" Милана Гайича.

Ранее сообщалось, что аргентинский защитник "Аякса" Лисандро Магальян согласовал контракт с ЦСКА.

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