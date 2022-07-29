Россия поднялась в рейтинге УЕФА

Россия поднялась на 12-е место в обновленном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и является преследователем Сербии, идущей 11-й.

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Напомним, что по окончании сезона 2021/22 Россия опустилась на 19-ю позицию в рейтинге. По правилам организации из-за отстранения Россия получит за текущий сезон наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять лет, и наберет 12,600 рейтинговых очков.

Лидирует по-прежнему сборная Англии. На втором месте расположилась Испания, тройку лучших замыкает Германия.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23.