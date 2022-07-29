Россия поднялась в рейтинге УЕФА

Россия поднялась на 12-е место в обновленном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и является преследователем Сербии, идущей 11-й.
Напомним, что по окончании сезона 2021/22 Россия опустилась на 19-ю позицию в рейтинге. По правилам организации из-за отстранения Россия получит за текущий сезон наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять лет, и наберет 12,600 рейтинговых очков.
Лидирует по-прежнему сборная Англии. На втором месте расположилась Испания, тройку лучших замыкает Германия.
2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23.
Весной московскому «Спартаку» не удалось завершить выступлений в плей-офф Лиги Европы, впервые за 10 лет дойдя до этой стадии. Напомним, что сборная России пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре. В марте подопечные Валерия Карпина должны были провести стыковые матчи, но были отстранены.