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35 минут назад

Россия поднялась в рейтинге УЕФА несмотря на отстранение

Елена Прошина

Исключенная сборная России поднялась на 12-е место в рейтинге УЕФА. Об этом сообщает «Газета.ру».

Россия поднялась в рейтинге УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом месте в рейтинге расположились Англия, Испания и Германия. А строчку прямо перед сборной России заняла Сербия.

Это произошло несмотря на то, что по итогам сезона 2021/22 Россия опустилась на 19-ое место в рейтинге. Согласно правилам организации, из-за отстранения Россия получит за текущий сезон наименьшее количество баллов и наберет 12,600 рейтинговых очков.

Напомним, что 2 мая представитель УЕФА заявил об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23. Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о запрете выступать в еврокубках, наложенном на российские клубы.

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