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51 минуту назад

Игроки двух британских клубов перестанут вставать на колено перед матчем

Майк Габриелян

Игроки английских клубов «Суонси» и «Бристоль Сити» решили, что не будут больше вставать на колени в знак борьбы с расизмом. Об этом сообщает Daily Mail.

Игроки двух британских клубов перестанут вставать на колено перед матчем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявление игроков и тренерского штаба «Суонси» гласит: «После обсуждения в группе мы коллективно решили больше не вставать на колени перед матчами в сезоне 2022–23 годов».

«Что бы ни решили игроки, мы поддерживаем их на 100 процентов», — сказал тренер «Суонси» Рассел Мартин на предматчевой пресс-конференции.

По его словам, если команда противника преклонит колено, то игроки «Суонси» будут аплодировать. Но сами они «просто чувствуют, что это не имеет такого влияния, как когда-то».

«Они считают, что это стало чем-то вроде символического жеста. Мы поддерживаем их, и мы найдем свой собственный способ больше бороться с расизмом», - подытожил Мартин.

Игроки «Бристоль Сити» также решили отказаться от жеста, но «аплодировать» командам соперников, которые продолжат это делать.

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Жест с преклонением колена является знаком борьбы против расизма. Он впервые появился в американском спорте, а затем перекочевал в некоторые страны Европы.

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