Отобьют ли британцы затраты?

«Ливерпуль» и «Ман Сити» разыграют Суперкубок Англии. Стартовый свисток матча прозвучит 30 июля в 19:00 в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Кто начнет сезон с трофея? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на Суперкубок Англии 30 июля, коэффициенты букмекеров

30 июля в Суперкубке Англии сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами «горожан». Поставить на манкунианцев можно с коэффициентом 2.30, это примерно 41% вероятности. Шансы «Ливерпуля» аналитики оценили коэффициентом 2.95 (32%). В случае ничьи в основное время сработает коэффициент 3.60 (27%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.75, а на тотал меньше 2.5 – за 2.12.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.62. С коэффициентом 2.35 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья в основное время со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

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В предсезонке «Ливерпуль» провел 4 товарищеских матча: 2 победы и 2 поражения. Начала команда Клоппа подготовку с холодного душа от «Манчестер Юнайтед» - 0:4. Затем удалось обыграть «Кристал Пэлас» (2:0) и разгромить «РБ Лейпциг» (5:0). Завершили предсезонку красные поражением от «Зальцбурга» со счетом 0:1.

«Ливерпуль» потратил 85,8 млн евро в летнее трансферное окно. Главная покупка - Дарвин Нуньес из «Бенфики» за 75.5 млн евро. Этот уругвайский форвард за 84 матча во всех турнирах забил 47 мячей. Также «Ливерпуль» усилился полузащитником «Фулхэма» Фабио Карвальо и правым защитником «Абердина» Кэлвином Рэмзи.

Главная потеря «Ливерпуля» - Садио Мане, который перешел в «Баварию» за 32 млн евро. Помимо него покинули клуб игроки ротации Неко Уильямс, Такуми Минамино, Марко Груйич и Бен Дэвис.

В последние годы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» борются за место на вершине английского футбола во всех турнирах. В прошлом сезоне команды дважды выдали результативные ничьи, а в полуфинале Кубка Англии «Ливерпуль» выиграл со счетом 3:2. В 5 последних играх этих соперников забивали и те, и другие.

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«Манчестер Сити», в отличие от соперника, провел всего две предсезонные встречи. «Горожане» обыграли мексиканский клуб «Америка» 2:1, а затем с минимальным счетом победили «Баварию». Кстати, в это игре свой первый гол за новый клуб забил Эрлинг Холанд.

В «Манчестер Сити» больше перемен. Клуб покинули Рахим Стерлинг, Фернандинью, Александр Зинченко и Габи Жезус. А пополнили команду Эрлинг Холанд, Кэлвин Филлипс и Штефан Ортега.

Главный вопрос - как Пеп Гвардиола впишет в состав Холанда? Норвежец очень хорош, но для испанского специалиста это вызов. Впрочем, обладая такой россыпью звезд, Пеп наверняка что-то придумает.