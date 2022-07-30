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1 час назад

Левандовски прокомментировал решение уйти из «Баварии»

Lenta.ruиещё 1

Польский футболист «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал решение уйти из «Баварии». Его слова передает ESPN.

Левандовски прокомментировал решение уйти из «Баварии»
Фото:  Frank Hoermann / Globallookpress.com Frank Hoermann / Globallookpress.com

«Клуб пытался найти аргументы для продажи меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И мне пришлось смириться с этим, несмотря на то, что это был бред, обо мне было сказано много бреда», — поделился спортсмен. Он подчеркнул, что даже в такой сложный период его карьеры фанаты сильно поддерживают его. Футболист заявил, что был в хороших отношениях с партнерами по команде, тренерами и персоналом.

Контракт Левандовски с «Баварией» истекал летом 2023-го. Несмотря на это поляк выразил готовность покинуть клуб и присоединиться к «Барселоне».

33-летний Левандовски перешел в «Барселону» 19 июля 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года.

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