Левандовски прокомментировал решение уйти из «Баварии»

«Клуб пытался найти аргументы для продажи меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И мне пришлось смириться с этим, несмотря на то, что это был бред, обо мне было сказано много бреда», — поделился спортсмен. Он подчеркнул, что даже в такой сложный период его карьеры фанаты сильно поддерживают его. Футболист заявил, что был в хороших отношениях с партнерами по команде, тренерами и персоналом.