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1 час назад

Романцев объяснил «метания» Дзюбы

Майк Габриелян

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о будущем Артема Дзюбы. Наставника цитирует «Спорт-Экспресс».

Романцев объяснил «метания» Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Артем — сильный игрок, который мог бы помочь любой команде премьер-лиги», - сказал Романцев.

По его мнению, Дзюба пока не может найти себе клуб, потому что «выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе».

Романцев отметил, что работать с Дзюбой непросто, поскольку он — «личность, со своим мнением, взглядами, принципами».

«Но он — Игрок с большой буквы!», - добавил тренер, отметив, что ждет возвращения футболиста на поле.

В мае 33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита». Ранее стало известно, что Дзюба тренируется в расположении «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

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