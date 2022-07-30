Романцев объяснил «метания» Дзюбы

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о будущем Артема Дзюбы. Наставника цитирует «Спорт-Экспресс».
«Артем — сильный игрок, который мог бы помочь любой команде премьер-лиги», - сказал Романцев.
По его мнению, Дзюба пока не может найти себе клуб, потому что «выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе».
Романцев отметил, что работать с Дзюбой непросто, поскольку он — «личность, со своим мнением, взглядами, принципами».
«Но он — Игрок с большой буквы!», - добавил тренер, отметив, что ждет возвращения футболиста на поле.
В мае 33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита». Ранее стало известно, что Дзюба тренируется в расположении «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.