"Динамо" и "Факел" сыграли вничью в матче третьего тура РПЛ

На «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже завершилась встреча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/2023, в которой местный «Факел» принимал московское «Динамо».

Соперники не смогли выявить победителя — 3:3. На 26-й минуте счет в матче открыл нападающий московского клуба Федор Смолов, реализовавший пенальти. На 44-й минуте тот же Смолов удвоил преимущество своей команды. В начале второго тайма воронежский клуб быстро отыграл два мяча. Сначала забил Георгий Гонгадзе, затем отличился Роман Акбашев. «Динамо» быстро вышло вперед благодаря автоголу Василия Черова. На 86-й минуте воронежский клуб вновь сравнял счет. Отличился полузащитник Ильнур Альшин.