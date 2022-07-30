«Химки» согласились отпустить Глушакова в «Спартак»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков может расторгнуть контракт с клубом и бесплатно перебраться в московский «Спартак». О том, что «красно-черные» отпустят 35-летнего хавбека в его бывшую команду заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью «Спорт Экспрессу».

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Напомним, Денис Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 года. В составе «красно-белых» хавбек стал чемпионом России и выиграл национальный Суперкубок.