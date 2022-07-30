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1 час назад

Романцев назвал уехавших польских футболистов «предателями с гнильцой»

Илья Родин

Знаменитый тренер Олег Романцев в интервью газете «Спорт-Экспресс» резко высказался о польских футболистах, которые после начала спецоперации уехали из России. Он назвал их «предателями».

Романцев назвал уехавших польских футболистов «предателями с гнильцой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы считали польских футболистов друзьями, а они оказались предателями. Вот это самое обидное. Значит, уже были с гнильцой», - пояснил Романцев.

Он уточнил, что Россию покинули не только поляки, но и украинцы. Их решение он оправдал тем, что спортсменов «могли запугать».

Россию отстранили от мирового футбола

Тренер подчеркнул, что в настоящее время в спорте сложилась непростая ситуация. Но ее следует пережить, атлетам необходимо продолжать тренировки, расти дальше. При том, что из-за санкций они теряют довольно многое.

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