Романцев назвал уехавших польских футболистов «предателями с гнильцой»

Знаменитый тренер Олег Романцев в интервью газете «Спорт-Экспресс» резко высказался о польских футболистах, которые после начала спецоперации уехали из России. Он назвал их «предателями».

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«Мы считали польских футболистов друзьями, а они оказались предателями. Вот это самое обидное. Значит, уже были с гнильцой», - пояснил Романцев.

Он уточнил, что Россию покинули не только поляки, но и украинцы. Их решение он оправдал тем, что спортсменов «могли запугать».