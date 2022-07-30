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56 минут назад

Легионер «Зенита» понадеялся на скорую встречу с Дзюбой

Майк Габриелян

Бразильский нападающий «Зенита» Малком тремя словами охарактеризовал бывшего одноклубника Артема Дзюбу. Об этом сообщает Матч ТВ.

Легионер «Зенита» понадеялся на скорую встречу с Дзюбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами», - сказал Малком.

По его словам, Дзюба очень помог ему, когда он только пришел в команду.

«Надеюсь, мы скоро увидимся», - подытожил игрок.

В мае 33-летний Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он покинул клуб на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что Дзюба тренируется с казанским «Рубином»..

Футбол,Зенит,
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