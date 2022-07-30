Легионер «Зенита» понадеялся на скорую встречу с Дзюбой

Бразильский нападающий «Зенита» Малком тремя словами охарактеризовал бывшего одноклубника Артема Дзюбу. Об этом сообщает Матч ТВ.
«Он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами», - сказал Малком.
По его словам, Дзюба очень помог ему, когда он только пришел в команду.
«Надеюсь, мы скоро увидимся», - подытожил игрок.
В мае 33-летний Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он покинул клуб на правах свободного агента.
Ранее стало известно, что Дзюба тренируется с казанским «Рубином»..