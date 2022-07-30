В "Фенербахче" сделали заявление в связи с кричалками про Путина

Президент стамбульского «Фенербахче» Али Коч заявил, что клуб не собирается приносить извинения Украине из-за болельщиков своей команды, которые скандировали имя президента России Владимира Путина во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

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Напомним, турецкие болельщики после пропущенного на 57-й минуте гола начали распевать имя Владимира Путина.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», — приводит слова Коча Milliyet.

Первый матч, который проходил в польском городе Лодзь, закончился вничью 0:0. Встреча, которая вчера прошла в Стамбуле, завершилась победой киевлян 2:1.

В третьем квалификационном раунде «Динамо» сыграет с австрийским «Штурмом». Первая игра пройдет в Лодзе 3 августа, ответная состоится в Граце 9 августа.